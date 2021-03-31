Российского бизнесмена задержали в Дубае по обвинению в заказе убийства

Российского бизнесмена Олега Шкиля задержали в аэропорту Дубая по обвинению в организации заказного убийства. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный детектив».

По его данным, авторитетный бизнесмен из Калининградской области был задержан сотрудниками Интерпола прямо на борту самолета, когда он собирался вылететь на Мальдивские острова. Сообщается, что запрос на арест Шкиля был инициирован Литвой, где силовики вышли на след двух киллеров, которые признались в убийствах двух прибалтийских бизнесменов по заказу Шкиля.

Telegram-канал уточняет, что предприниматель и экс-депутат городского совета Калининграда находится в Главной тюрьме ОАЭ, которую называют «Дубайский централ». Запрос об экстрадиции Шкиля в Литву может растянуться на несколько месяцев.

По данным портала «РБК Компании», Шкиль является учредителем нескольких компаний, занимающихся недвижимостью, строительством и торговлей. Издание уточняет, что в 2018 году все компании Шкиля получили запросы правоохранительных органов на предоставление внутренней документации.

В 2020 году стало известно, что Олег Шкиль заказал на праздник в честь десятилетия сына концерт рэпера Моргенштерна. Действие происходило в клубе бывшего чиновника в разгар пандемии коронавируса. В качестве доказательства телеканал РЕН ТВ представил кадры с мероприятия.