Раскрыты подробности похищения адвоката убийцей «колбасного короля»

Александр Мавриди и его сообщник Константин Барский два года удерживали в заложниках московского адвоката, чтобы завладеть его квартирами. Подробности похищения «Ленте.ру» раскрыла представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Установлено, что Мавриди и соучастники преступления обманом заманили адвоката в загородный дом в Одинцово. Избивая мужчину, злоумышленники заставляли его переписать на них недвижимое имущество. Через два года потерпевший согласился и подписал договоры купли-продажи. Три его квартиры стоимостью более 55 миллионов рублей перешли в собственность преступников.

О похищении адвоката удалось узнать после того, как Мавриди с сообщником застрелили из арбалета владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Вместе с сожительницей «колбасный король» был в бане, когда туда ворвались двое мужчин в масках, вооруженные арбалетом и ружьем. Они связали руки хозяину и его подруге, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Женщине якобы удалось освободиться от веревок и, выпрыгнув в окно, убежать к соседям. Они вызвали полицию.

Преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали злоумышленников, но те бросили машину и убежали в лес. Вскоре Мавриди задержали.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, розыск соучастника убийства бизнесмена продолжается.