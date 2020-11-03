Предполагаемый киллер «колбасного короля» Подмосковья попал на видео

Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Подмосковья Вячеслава Маругова попал на видео. Следственный комитет России опубликовал запись на своем YouTube-канале.

Мужчина отказался от дачи показаний. Его зовут Александр Мавриди, ему 49 лет. Он грек по национальности, родился в Казахстане и много лет назад переехал в Москву, сообщает «КП». По данным издания, он близкий друг бывшей супруги убитого предпринимателя; возможно, попытка ограбления, на самом деле, является прикрытием.

Ранее 3 ноября стало известно, что в московской квартире подозреваемого обнаружен прикованный наручниками к батарее пенсионер. Он сообщил, что у него вымогали жилье.

2 ноября сообщалось, что Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые вызвали полицию.