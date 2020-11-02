Стали известны подробности убийства «колбасного короля» в Подмосковье

Стали известны подробности убийства «колбасного короля» Вячеслава Маругова в бане на территории его подмосковного дома в деревне. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, двое мужчин в масках, вооруженные арбалетом, ружьем и ножами ворвались в баню, когда там парились бизнесмен с женой. Третий сообщник ждал за рулем автомобиля. Преступники связали Маругова и его супругу, а затем стали пытать мужчину. Его сильно избили, тыкали ножами, требуя выдать деньги.

«Следствие считает, что убийство Маругова совершено в ходе разбойного нападения. Такой метод, когда преступники специально берут жертв голыми в бане и выбивают деньги, широко практиковался в конце 90-х годов участниками этнической организованной преступной группировки. Возможно, кто-то из них вышел на свободу, отсидев срок, и вновь принялся за старое», — сказал собеседник.

Заметив побег супруги бизнесмена, которая сумела выскочить в окно бани, преступники застрелили Маругова и скрылись. Источник добавил, что женщина дала оперативникам их описание. По неподтвержденным пока данным, полиция разыскивает троих лиц неславянской национальности.

Ранее 2 ноября сообщалось, что владелец компании «Мясная империя» Вячесла Маругов был застрелен неизвестными из арбалета. Возбуждено уголовное дело. Ведется поиск убийц.