Россиянину дали пожизненное за массовое убийство из ревности

В Республике Марий Эл 48-летний россиянин приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство из ревности. Об этом в пятницу, 30 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель республиканской прокуратуры Наталья Пуртова.

По данным надзорного ведомства, уроженец Татарстана Марк Бейлин испытывал сильную личную неприязнь к бывшей супруге и членам ее семьи на почве ревности. Желая отомстить женщине, он решил разобраться с близкими ей людьми. В качестве жертвы мужчина выбрал племянницу бывшей жены и ее детей. Утром 31 марта он проник в квартиру в городе Волжский и напал с ножом на мать и ее детей —14-летнего сына и 11-летнюю дочь.

От полученных проникающих ножевых ранений женщина и двое ее детей скончались на месте. Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство трех лиц, в том числе малолетнего»). Сотрудники СКР опросили свыше 300 свидетелей и сделали 45 судебных экспертиз, благодаря чему вина Бейлина была полностью доказана. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

11 августа сообщалось, что в республике Саха (Якутия) суд приговорил 28-летнего жителя Якутска к пожизненному лишению свободы за убийство двух женщин, двух детей и нападение с ножом на полицейского при задержании.