Россиянин получил пожизненный срок за массовое убийство

В республике Саха (Якутия) суд приговорил 28-летнего жителя Якутска к пожизненному лишению свободы за убийство двух женщин, двух детей и нападение с ножом на полицейского при задержании. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Следственный комитет России в своем YouTube-канале.

Утром 29 марта текущего года осужденный в состоянии алкогольного опьянения пришел с ножом в дом своего знакомого, который ранее дал на него показания по уголовному делу о сбыте наркотиков. Выяснение отношений с женой главы семейства перешло от словесной перепалки к поножовщине.

Сначала мужчина убил 31-летнюю хозяйку дома, затем ее престарелую мать как очевидца преступления. Все это со второго этажа дома видели и дети погибшей — братья пяти и восьми лет. Услышав их плач, осужденный поднялся к ним и нанес множественные удары ножом. Мальчики скончались на месте.

В этот же день полицейские установили личность преступника и приехали к нему домой. Пытаясь скрыться от правоохранителей, он выпрыгнул из окна своего дома, а затем ранил ножом пытавшегося догнать его полицейского. Тем не менее преступника удалось задержать и отправить под суд.

Мужчина признан виновным в убийстве четырех человек, в том числе двух малолетних, и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.