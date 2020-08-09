Россиянин зарубил топором мешавшего ему спать соседа

В подмосковном Домодедове произошло жестокое убийство местного жителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, преступление было совершено утром в воскресенье, 9 августа, около подъезда одного из жилых домов города. Неизвестный зарубил топором мужчину, занимавшегося техническим обслуживанием лифтов.

Впоследствии удалось установить, что нападавший был соседом погибшего. Представителям правоохранительных органов он объяснил, что принял решение расправиться с лифтером, так как тот «шумел по ночам» и «мешал ему спать».

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