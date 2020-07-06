Россиянка убила девятилетнего ребенка из-за громкой музыки. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

По данным следователей, 10 мая 2019 года ребенок пришел к ней в дом на улице Богатырская в станице Баговская, где 28-летняя россиянка проживала вместе с дядей мальчика. Находясь в доме, школьник громко слушал музыку, из-за чего женщина стала опасаться, что он разбудит ее детей.

Жительница Кубани поссорилась с ребенком и задушила его. Затем женщина скрыла следы преступления.

В настоящее время россиянку арестовали по подозрению в убийстве малолетнего. Суд поместил ее под арест.

Мальчик долгое время числился пропавшим. Его поисками занимались сотни человек: волонтеры и правоохранители.

В России это не единственный случай убийства из-за громкой музыки. Так, в декабре 2019-го житель Краснодарского края расстрелял по той же причине соседа и его сына. В 2018-м россиянка убила соседку, студентку Кировской медицинской академии, из-за отказа сделать музыку потише.

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