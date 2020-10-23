На подполковника российской полиции завели дело после массового убийства

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В Нижнем Новгороде после массового убийства, устроенного россиянином Даниилом Монаховым, в результате которого погибли три человека, на заместителя начальника городского отдела полиции № 3 завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 23 октября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.

По версии следствия, в марте 2019 года подполковник полиции утвердил незаконное решение инспектора отдела по делам несовершеннолетних об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Монахова. Хотя согласно материалам проверки, в действиях подростка имелись признаки преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

СКР возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Следователи полагают, что подозреваемый не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, по отношению к несовершеннолетнему школьнику не были приняты профилактические меры.

19 октября сообщалось, что после массового убийства в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) Нижнего Новгорода было возбуждено уголовное дело. 19 сентября суд арестовал врача, выдавшего медицинскую справку Даниилу Монахову.

Утром 13 октября Даниила Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.

Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед, стрелок убил его на месте, а затем открыл огонь по пассажирскому автобусу. Всего в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранения. Бабушка стрелка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.