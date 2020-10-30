Россиянин убил друга своей дочери и замуровал тело в гараже

Следователи задержали 63-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области по подозрению в убийстве 26-летнего друга своей дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, молодой человек пропал летом 2019 года. Его искали больше года, пока 28 октября не обнаружили тело, замурованное под полом гаража в поселке Первомайское. Хозяина гаража арестовали. Им оказался отец подруги погибшего.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина сильно поссорился с молодым человеком и застрелил его. Затем он закопал тело в гараже, а впоследствии замуровал там пол. Пистолет был уничтожен.

29 октября житель Ленинградской области 36-летний Артем Беленко рассказал об убийстве своей подруги — 34-летней петербургской преподавательницы биохимии Екатерины Антонцевой. Они встречались, но потом расстались, оставшись друзьями. Антонцева дала Беленко в долг несколько миллионов рублей, которые тот не смог вернуть и задушил ее, а затем отрезал палец, чтобы разблокировать телефон. Мужчина несколько дней отправлял от имени Антонцевой сообщения друзьям, чтобы они не заподозрили неладное.