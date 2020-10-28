Недовольный клиент застрелил сотрудника автосервиса под Москвой

В Московской области застрелили сотрудника автосервиса. Об этом в среду, 28 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, вечером 27 октября в частном автосервисе, оборудованном в гараже на улице Громова в поселке Удельная, между клиентом и сотрудником автосервиса произошел спор. Клиент был недоволен качеством выполненной работы, из-за чего вспыхнул конфликт. В результате подозреваемый выстрелил в грудь сотруднику частной мастерской. От полученного ранения мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Стрелявший скрылся с места преступления. Полиция ведет розыск подозреваемого.

18 октября 2019 года сообщалось, что в Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил одного из посетителей.