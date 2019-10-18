Грабитель застрелил клиента в российском банке

В Екатеринбурге грабитель ворвался в банк и застрелил одного из посетителей. Об этом в пятницу, 18 октября, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в одном из банков на улице Малышева. В помещение проник мужчина с обрезом и застрелил человека. Налетчика задержали прибывшие на место полицейские, он оказался местным жителем 1966 года рождения.

Издание Baza сообщает, что мужчина ворвался в отделение с чулком на голове, в руках он держал ружье и предмет, похожий на взрывчатку — позже выяснилось, что это был муляж, сооруженный из куска мыла и проводов. Он выстрелил в камеру видеонаблюдения, а затем потребовал отдать ему все деньги из кассы. Находившиеся в банке посетители попытались скрутить налетчика, и тот выстрелил в одного из них. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина ограбил банк, чтобы погасить кредит в другом. Вооруженный пистолетом грабитель ворвался в отделение, взял в заложницы сотрудницу и похитил более миллиона рублей.

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