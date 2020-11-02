В Подмосковье застрелили из арбалета «колбасного короля»

В подмосковной деревне Аносино застрелен «колбасный король» Вячеслав Маругов. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Преступление совершено в воскресенье, 1 ноября. Тело владельца компании «Мясная империя» нашли на территории его участка. Маругов с сожительницей находились в бане, когда ворвались двое неизвестных мужчин в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям. Они вызвали полицию.

Тем временем преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали их, но те бросили машину и убежали в лес.

Возбуждено уголовное дело в связи с убийством колбасного короля.