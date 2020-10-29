Дело об убийстве против сына российского судьи закрыли

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении 15-летнего сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталия Саяпина, который обвинялся в убийстве друга. Об этом в четверг, 29 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, уголовное дело расследовалось сразу по двум статьям УК России — 105 («Убийство») и 108 («Превышение необходимой обороны»). Позднее дело было переквалифицировано на статью 109 («Убийство по неосторожности»). Лицо, не достигшее возраста 16 лет, не подлежит уголовной ответственности за указанное преступление и не является субъектом преступления. Выяснилось, что причиной гибели школьника стала подростковая шалость и желание сына судьи удивить друзей отцовским ружьем.

«Постановление о прекращении уголовного дела направлено начальнику отдела полиции для рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», — рассказал источник «Ленты.ру».

Вечером 7 марта рядом с квартирой судьи Саяпина было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением. Выяснилось, что погибший и его сверстники вместе смотрели в квартире хоккей и около 21:00 сын судьи, достав отцовское ружье, застрелил одного из друзей. Затем подозреваемый, по словам свидетеля, вынес тело на лестницу и сбежал. Мать погибшего подростка назвала произошедшее трагической случайностью.