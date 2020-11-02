В СКР сообщили о поимке киллера после убийства из арбалета «колбасного короля»

Один из предполагаемых киллеров, убивших при помощи арбалета «колбасного короля» Владимира Маругова в бане на территории его домовладения в Подмосковье, задержан. Об этом в понедельник, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

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По словам Врадий, операция по поимке подозреваемого была проведена совместными усилиями СКР и МВД России. Задержанный — уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника задержанного. Ранее СМИ уже сообщали о поимке предполагаемого киллера, но эта информация не подтвердилась.

2 ноября сообщалось, что Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных мужчин в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову.

Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые вызвали полицию. Тем временем преступники скрылись на автомобиле, госномера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом. Полицейские догнали их, но те бросили машину и убежали в лес.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В ходе осмотра места происшествия был изъят арбалет, из которого Маругов был застрелен. Также была обнаружена машина преступников.

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