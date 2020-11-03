Раскрыты отношения предполагаемого убийцы «колбасного короля» с его экс-женой

Адвокат бывшей супруги «колбасного короля» Вячеслава Маругова Татьяны раскрыл характер отношений, которые у нее были с предполагаемым убийцей. Об этом защитник Игорь Ким рассказал Telegram-каналу Life Shot.

По его словам, его доверительница дала показания следователям и сообщила, что Александр Мавриди, которого задержали по подозрению в убийстве ее бывшего мужа, выполнял для нее «технические работы»: ухаживал за домом, делал ремонт. При этом, как отмечает Татьяна, Мавриди не был знаком с погибшим.

Она категорически опровергла информацию, появившуюся в СМИ, о любовной связи между ней и подозреваемым.

Адвокат сообщил, что об убийстве бизнесмена ему сообщила Татьяна Маругова в четыре часа утра 2 ноября. Она ему прислала СМС. Откуда Маругова узнала о преступлении, адвокату неизвестно.

Ранее 3 ноября СКР опубликовал видео с подозреваемым. Он отказался от дачи показаний. Его зовут Александр Мавриди, ему 49 лет. Он грек по национальности, родился в Казахстане и много лет назад переехал в Москву, сообщает «КП». По данным издания, он близкий друг бывшей супруги убитого предпринимателя; возможно, попытка ограбления, на самом деле, является прикрытием.

2 ноября сообщалось, что Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые вызвали полицию.