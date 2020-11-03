У киллера «колбасного короля» нашли заложника в московской квартире

У киллера, застрелившего из арбалета «колбасного короля» Вячеслава Маругова, нашли заложника в московской квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

По ее словам, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого был обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Заложник рассказал, что его держали в плену и вымогали квартиру. Его охранник задержан, выясняется его причастность к другим преступлениям.

Подозреваемый в убийстве Маругова — уроженец одной из среднеазиатских республик 1971 года рождения приобрел в одном из магазинов Москвы арбалет и непосредственно участвовал в разбойном нападении на «колбасного короля». Следователи полагают, что он также причастен к мошенничеству с квартирами одиноких москвичей и жителей Московской области.

2 ноября сообщалось, что Маругов с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые вызвали полицию.