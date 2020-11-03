Предполагаемый киллер «колбасного короля» держал адвоката прикованным к батарее

Заложником предполагаемого киллера «колбасного короля» Подмосковья Вячеслава Маругова оказался адвокат Алексей Завгородний. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Заложника нашли прикованным наручниками к батарее в квартире подозреваемого Александра Мавриди. Мужчина, который его охранял, задержан. «МК» уточняет, что жилье сдавалось посуточно, потому что подозреваемый предпочитал часто менять место жительства. Заложника держали в плену не более суток и вымогали у него имущество. У него в собственности две квартиры в Москве и недвижимость в Испании. Он раньше занимался адвокатской деятельностью, а теперь пенсионер.

Завгородний вел успешную практику, входил в крупные международные адвокатские сообщества, состоял в Московской коллегии адвокатов. Среди его клиентов бизнесмены и политики России и других стран.

На опубликованном видео с камеры наблюдения на входной двери в подъезд жилого дома в Строгино видно, как Мавриди приводит заложника. Похитители заставляли пенсионера отписать им квартиру, используя психотропные вещества.

Ранее 3 ноября стало известно о спасении пожилого человека, удерживаемого в московской квартире, куда правоохранители пришли для проведения обыска в рамках дела об убийстве Маругова.

В ночь на 2 ноября бизнесмен с сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных в масках, вооруженных арбалетом и ружьем. Они связали хозяину и его подруге руки, угрожали, пытали, требуя деньги, а затем выстрелили из арбалета в грудь Маругову. Его подруга, освободившись от веревок, выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые вызвали полицию.