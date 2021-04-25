Внешность российской стюардессы на фото в халате удивила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в домашней обстановке и удивила иностранцев своей внешностью. Снимком девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фото 22-летняя бортпроводница позирует возле окна на фоне Москвы в белом халате, запрокинув голову на верх и придерживая ее рукой. При этом девушка держит в руке чашку кофе.

Фотография восхитила зарубежных пользователей сети и они начали делать россиянке комплименты. «Выглядишь потрясающе», «Ты очень красивая и обаятельная», «Похожа на куклу!», «Какое милое лицо», «Великолепное фото и очень крутой вид», «Настоящая красота», «Удивительная внешность», — комментировали они под публикацией на разных языках.

Ранее бортпроводница UTair уже делилась своими снимками в сети и вызывала восторг среди поклонников. Так, в апреле она опубликовала фото в униформе авиакомпании на борту самолета. Девушка позировала на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке.



