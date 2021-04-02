Внешность российской стюардессы в униформе восхитила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в фирменной униформе на борту самолета и восхитила иностранцев своей внешностью. Серией снимков девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах 22-летняя бортпроводница по имени Снежана позирует на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке. При этом на девушки также надеты светлые перчатки, а в руках она держит бортовой журнал.

Зарубежные пользователи сети удивились красоте россиянки и бросились делать ей комплименты. «Великолепная фотография», «Ты очень красива», «Выглядишь потрясающе», «Вау, какая ты привлекательная», «Очень милое фото», — писали они в комментариях.

Ранее в марте эта же сотрудница авиакомпании сфотографировалась в наряде из 1990-х и снова удивила иностранных поклонников. Она позировала в черном кожаном пальто с меховым воротником на фоне заснеженного леса. При этом на голове девушки была меховая шляпа, а ее волосы убраны назад.