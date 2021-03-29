Фото российской стюардессы в наряде из 90-х удивило иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в наряде из 1990-х и удивила иностранных поклонников. Серией кадров девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимках 22-летняя бортпроводница позирует в черном кожаном пальто с меховым воротником на фоне заснеженного леса. При этом на голове девушки меховая шляпа, а ее волосы убраны назад.

«Привет из 90-х. Может, у нас поменяется когда-нибудь зимняя форма», — подписала публикацию сотрудница авиакомпании.

Пользователи сети бросились хвалить внешность стюардессы. «Вы красивая», «Такая чудесная», «В этом наряде вы очень сексуально выглядите», «Красивые фотографии», «Такая естественная красота!», «Я в восторге от этого кожаного пальто! Просто супер», «Идеальная внешность», «Какая же прекрасная девушка», — писали они в комментариях под постом.

Ранее в марте фотография прославившейся в социальных сетях стюардессы в униформе на борту самолета удивила пользователей сети. На снимке 30-летняя сотрудница авиакомпании Кали Харлоу позирует, сидя в отсеке для стюардесс и держа в руках трубку переговорного устройства. При этом ноги девушки задраны наверх.