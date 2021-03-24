Внешность российской стюардессы на фото в униформе удивила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась фотографией в униформе и удивила иностранных пользователей сети своей внешностью. Кадр девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке бортпроводница стоит на трапе перед самолетом в классической темно-синей униформе, состоящей из пиджака, юбки в тон, белой рубашки и галстука. При этом ее волосы убраны в пучок.

«Жду нашей следующей встречи», — подписала она публикацию, имея в виду ожидание следующего рейса.

Зарубежные подписчики сотрудницы авиакомпании принялись хвалить ее внешность в комментариях. «Ты потрясающая», «Какая красивая», «Шикарная фотография», «Я схожу по вам с ума», «Я бы хотел летать с вами каждый день», «Ваши прекрасные глаза отражают вашу прекрасную душу», — писали они под фотографией.

В марте эта же стюардесса сняла себя на видео в зеркале и снова удивила поклонников своей внешностью. Девушка попозировала в ванной комнате в белом халате, поправляя волосы. В карусели также опубликован снимок, на котором бортпроводница стоит лицом к камере и улыбается.