Внешность российский стюардессы на видео в зеркале удивила иностранцев в сети

Российская стюардесса авиакомпании UTair сняла себя на видео в зеркале и удивила поклонников своей внешностью. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На видео девушка позирует в ванной комнате в белом халате и поправляет волосы. Кроме того, в карусели также опубликован снимок, на котором бортпроводница стоит лицом к камере и улыбается.

Подписчики стюардессы восхитились ее красотой, и иностранные пользователи бросились делать комплименты россиянке. «Ты великолепна», «Такая милая», «Потрясающее фото», «Невозможно оторвать взгляд», «Глаза у тебя очень красивые», «Самая милая девушка на планете», — писали они.

Ранее в марте стюардесса UTAir поделилась своей фотографией и восхитила иностранных пользователей сети внешностью. На размещенном в сети кадре девушка позировала перед зеркалом в приталенной длинной рубашке белого цвета и черных брюках. При этом волосы бортпроводницы распущены.