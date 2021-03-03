Внешность российской стюардессы на фото в зеркале впечатлила иностранцев в сети

Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась своей фотографией и восхитила иностранных пользователей сети внешностью. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре девушка позирует перед зеркалом в приталенной длинной рубашке белого цвета и черных брюках. При этом волосы бортпроводницы распущены.

Зарубежные подписчики стюардессы были впечатлены ее внешним видом и выразили свое восхищение в комментариях. «Ты очень необычная», «Хотел бы я жениться на такой красавице», «Замечательный снимок», «Ты меня заворожила», «Невероятная красота», — писали они.

Ранее в феврале стюардесса авиакомпании British Airways сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила пользователей сети получившимся снимком. На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена сидящей на тележке, используемой, в частности, для подачи еды пассажирам. Девушка при этом одета в мини-юбку.