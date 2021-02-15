Поза стюардессы в мини-юбке на тележке для еды впечатлила пользователей сети

Стюардесса авиакомпании British Airways сфотографировалась в необычной позе на борту самолета и впечатлила пользователей сети получившимся снимком. Соответствующий пост был опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре бортпроводница запечатлена сидящей на тележке, используемой, в частности, для подачи еды пассажирам. Девушка одета в мини-юбку и синий кардиган, ее волосы собраны в пучок, а на шее надет фирменный платок перевозчика.

Подписчики сообщества оценили публикацию и выразили свои впечатления в комментариях. «Очаровательная! Шикарные ноги», «Очень красивые ножки», «Милая, какая же ты красивая», «Огонь!», «Спасибо тебе за такую красоту», — писали они.

12 февраля сообщалось, что стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась селфи и восхитила иностранных пользователей сети своей внешностью. На размещенном в сети кадре девушка запечатлена в домашней обстановке — в салатовом топе на молнии и с распущенными волосами. Зарубежные подписчики были впечатлены внешним видом бортпроводницы и выразили свое восхищение в комментариях.