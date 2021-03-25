Фото стюардессы с задранными ногами в мини-юбке удивило пользователей сети

Фотография прославившейся в социальных сетях стюардессы в униформе на борту самолета удивила пользователей сети. Кадр был опубликован в Instagram-аккаунте @flight_love, освещающем события из жизни бортпроводников.

На снимке 30-летняя сотрудница авиакомпании Кали Харлоу (Kali Harlow) позирует, сидя в отсеке для стюардесс и держа в руках трубку переговорного устройства. При этом на девушке надета форма перевозчика, состоящая из темного платья с мини-юбкой и красного платка на шее, а ее ноги задраны наверх.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью женщины. «Какая она красивая!», «И ноги просто шикарные», «Привет, красавица!», «У вас очень манящая красота с оттенком элегантности», «Я в восторге от фотографии», «Захотелось в самолет», — хвалили стюардессу пользователи.

Ранее в марте стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась фотографией в униформе и удивила иностранных пользователей сети своей внешностью. На снимке бортпроводница стоит на трапе перед самолетом в классической темно-синей униформе, состоящей из пиджака, юбки в тон, белой рубашки и галстука.