Ургант нашел плюсы в возможном замедлении YouTube

Ведущий Первого канала Иван Ургант в ироничной манере прокомментировал предложение главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова о замедлении YouTube на майские праздники. Юморист нашел несколько плюсов в возможных санкциях против американского видеохостинга. Отрывок передачи «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

Шоумен назвал идею Пушкова «очень правильной», потому что сам чиновник будет отдыхать на праздники, пока кому-то другому придется на протяжении десяти дней «держать вентиль, который замедляет YouTube».

«Для меня замедление YouTube — это всегда был плюс. Потому что это значит, что я смогу смотреть авторскую программу Алексея Пушкова “Постскриптум” не час, а три часа», — пошутил Ургант. Он добавил, что российские дети будут смотреть мультфильм «Маша и медведь» на замедленной скорости — так же, как его обычно видит рэпер Guf (Алексей Долматов).

Предложение Пушкова временно замедлить YouTube поступило 24 апреля. Член верхней палаты парламента считает, что санкции против видеохостинга заставят его модераторов начать удалять противоправный контент.