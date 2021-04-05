Роскомнадзор передумал блокировать Twitter в апреле и назначил отключение на май

Роскомнадзор объявил, что передумал блокировать социальную сеть Twitter в апреле, как ведомство сообщало ранее. В заявлении на сайте указано, что теперь потенциальное отключение соцсети назначено на 15 мая.

Отмечается, что такие шаги предприняты «с учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России», а также в связи с тем, что соцсеть начала удалять контент, признанный запрещенным, согласно российскому законодательству.

В результате Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая. Таким образом ведомство намерено дать компании время на удаление из соцсети всего запрещенного контента и приведения своей деятельности в полное соответствие с законами России.

По данным регулятора, с начала замедления работы соцсети в марте администрация удалила около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, признанных запрещенными в стране. В Роскомнадзоре констатировали, что администрацией Twitter повышена скорость удаления подобного контента.

Ранее российский суд оштрафовал Twitter по нескольким нарушениям в сумме почти на девять миллионов рублей. Роскомнадзор составил на Twitter три протокола. Размеры штрафных санкций по каждому из них составили 3,2, 3,3 и 2,4 миллиона рублей.

С 10 марта Роскомнадзор замедляет работу Twitter для жителей России. Регулятор объяснил меры тем, что на страницах соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. Позже Роскомнадзор объявил, что заблокирует Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме.