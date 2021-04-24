Пушков предложил замедлить YouTube для россиян

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил замедлить видеосервис YouTube для россиян на время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

«Все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие», — уверен член верхней палаты парламента. Он пояснил, что подобные меры связаны с тем, что YouTube не удаляет запрещенный контент и блокирует контент от российских ресурсов.

Пушков подчеркнул, что замедление трафика для российских пользователей, осуществляемое Роскомнадзором, должно быть временным, около недели. «Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании», — считает член Совфеда.

По его словам, пока YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Глава комитета посетовал, что «YouTube идет по порочному пути Twitter». Он указал, что на YouTube до сих пор можно посмотреть тысячи роликов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и другой опасной информацией.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента, который размещают в своих аккаунтах российские СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории.

С марта ведомство замедляет работу соцсети Twitter для российских пользователей. Регулятор объяснил меры тем, что на страницах соцсети не в полной мере удаляют запрещенный контент. Позже Роскомнадзор объявил, что заблокирует Twitter на территории России 16 апреля при неисполнении требований в полном объеме.