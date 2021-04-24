Роскомнадзор потребовал у YouTube срочного снятия ограничений для RT

Роскомнадзор направил руководителям Google письмо с требованием срочно снять все ограничения для канала RT на видеосервисе YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В письме сотрудники Роскомнадзора указали американской корпорации, что подобные действия YouTube нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры. Ведомство указало, что ограничения для российского канала должны быть снять в максимально короткие сроки.

Так Роскомнадзор отреагировал на то, что YouTube заблокировал несколько публикаций RT, ограничил возможность загрузки новых роликов и проведения прямых трансляций. В администрации YouTube уточняли, что RT распространяет недостоверную информацию о коронавирусе.

Ранее Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в регулярной цензуре контента, который размещают в своих аккаунтах российские СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории.