Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Администрация YouTube регулярно подвергает цензуре контент, который размещают в своих аккаунтах российские СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории. В этом видеохостинг обвинили специалисты Роскомнадзора, передает «Интерфакс» в субботу, 24 апреля.

Так, многие фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, YouTube маркирует как контент, который может быть доступен только совершеннолетним зрителям. В итоге многие видеоматериалы российского производства пользователи площадки могут посмотреть только после того, как пройдут авторизацию или дадут дополнительное согласие на просмотр контента для взрослых.

На самом же деле, считают в Роскомнадзоре, площадка блокирует видео, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию». «Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — привели пример в российском ведомстве.

Там также отметили, что с начала 2020 года Роскомнадзор направил администрации YouTube 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ, однако большинство из них остались без ответа. В то же время видеохостинг так и не удалил порядка 6 тысяч материалов, содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму и употреблению наркотиков, суицидальный контент и другую опасную информацию.