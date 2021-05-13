Ургант призвал «Золотой глобус» брать пример с российского шоу «Маска»

Телеведущий Иван Ургант в шутку призвал жюри американской кинопремии «Золотой глобус» брать пример с судей российского шоу «Маска», выходящего на телеканале НТВ. Свое предложение он озвучил в эфире передачи «Вечерний Ургант», выпуск опубликован на YouTube.

Ургант прокомментировал новость о том, что американский актер Том Круз отказался от всех своих «Золотых глобусов» из-за «отсутствия расового разнообразия среди членов жюри». По словам телеведущего, кинопремию раскритиковали и многие другие.

По этой причине Ургант призвал судей «Золотого глобуса» брать пример с жюри российского шоу «Маска». По мнению телеведущего, его состав куда более разнообразен. «Потому что там представлены все: там есть и мужчины, и женщины, и представители разных национальностей, и трансгендеры, и Валерия, и Тимур Родригес, и Регина Тодоренко», — пошутил Ургант.

Ранее в мае сообщалось, что Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» и вернул статуэтки после обвинений кинопремии в расизме и харассменте. Деятельность организаторов кинопремии раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Шоу «Маска» на НТВ — российская адаптация формата Masked Singer. Его участники — это знаменитости, которые выступают на сцене и поют в костюмах, полностью скрывающих их личность. Члены жюри после выступления пытаются отгадать, кто скрывается за каждой маской.

Всего вышло два сезона шоу. В состав жюри в обоих из них вошли певица Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. В первом сезоне в жюри был Гарик Мартиросян, во втором его сменил Александр Ревва.