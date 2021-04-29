Ургант пошутил о скандале с российским флагом на ЧМ по шашкам

Телеведущий Иван Ургант пошутил о скандале с российским флагом в финальном матче чемпионата мира (ЧМ) по шашкам в Польше. Он высказался в шоу «Вечерний Ургант», выпуск которого доступен в YouTube Первого канала.

Шоумен заявил, что шашки, в отличие от лыж и тяжелой атлетики, постоянно оказываются в центре инцидентов с применением допинга. «Всемирная федерация шашек только-только отошла от предыдущего скандала, когда игрок взял белую шашку, рассосал ее и выиграл партию у радужного единорога», — сказал Ургант.

Матч за звание чемпионки мира по шашкам проходит в Польше, россиянке Тамаре Тансыккужиной противостоит полька Наталья Садовская. 27 апреля в ходе четвертого раунда бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий снял со стола наклейку с именем россиянки и флагом, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. В WADA позже заявили, что не давали таких указаний.

После пяти раундов россиянка проигрывает сопернице со счетом 28:32. Противостояние продлится девять раундов, титул получит спортсменка, которая первой наберет 54 балла.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд окончательно запретил российским спортсменам выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить такие турниры.