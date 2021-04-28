WADA прокомментировало скандал с российским флагом на ЧМ по шашкам

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало просьбу убрать российский флаг в финальном матче чемпионата мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Выдержки из заявления организации публикует РИА Новости.

В агентстве рассказали, что потребовали от Всемирной федерации шашек (FMJD) убрать российскую символику еще 22 апреля, до начала турнира. «WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, вопрос не для нас», — отметили в организации.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам проходит в Польше. В пятом раунде, состоявшемся 28 апреля, Тансыккужина одержала победу со счетом 12:0, сократив отставание от Садовской до 4 очков — 28:32. Противостояние продлится девять раундов, титул получит спортсменка, которая первой наберет 54 балла.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и триколором, а затем убрал российский флаг. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а соперница россиянки убрала со стола польский флаг в знак солидарности.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить подобные турниры на тот же срок.