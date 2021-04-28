Флаг России убрали со стола во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше

В Польше флаг России убрали со стола прямо во время матча на чемпионате мира по шашкам. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Warcaby.

Россиянка Тамара Тансыккужина во вторник, 27 апреля, проводила четвертый матч с польской соперницей Натальей Садовской.

На кадрах экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подходит к столу во время матча и убирает наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он заходит с другой стороны, чтобы унести флаг России. Тансыккужина ненадолго оборачивается, однако затем продолжает игру.

«Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать», — приводит слова Павлицкого «Чемпионат».

По его словам, если бы польская сторона ничего не сделала, Всемирная организация шашек (FMJD) оказалась бы под угрозой исключения из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Тансыккужина уступает после четырех раундов со счетом 16:32. Завершится противостояние 3 мая.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.