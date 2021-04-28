Журова отреагировала на снятие российского флага на ЧМ по шашкам в Польше

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на инцидент со снятием российского флага в ходе матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывшая спортсменка назвала случившееся неуважением к россиянке Тамаре Тансыккужиной, которая проводила четвертый матч с полькой Натальей Садовской. Она также выразила сомнение, что регламент турнира позволяет вмешиваться в игру. По мнению Журовой, действия бывшего президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого могли сбить спортсменку.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Павлицкий во время матча убрал со стола наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он подошел с другой стороны и унес флаг России. Позже функционер объяснил произошедшее требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.