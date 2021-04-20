Губерниев «послал в жопу» критикующих форму России на Олимпиаде норвежцев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежцев, раскритиковавших форму сборной России на Олимпийские игры в Токио. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Губерниев предложил норвежскому комментатору Яну Петтеру Салтведту «пойти в жопу». «Я ему спокойно покажу фак. Как только он увидит кого-то из российской делегации или меня, то засунет свой язык в жопу и будет улыбаться. Лицемерие», — заявил он, добавив, что Спортивный арбитражный суд (CAS) одобрил дизайн экипировки, а значит норвежец не должен возмущаться.

19 апреля Салтведт заявил, что «этой коллекцией Россия насмехается над остальным миром и показывает всем средний палец». По его словам, стране не должны были позволять делать экипировку в цветах флага из-за санкций Спортивного арбитражного суда.

Форма сборной России для Игр в Токио была представлена 14 апреля компанией ZASPORT. Подчеркивалось, что на экипировке разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.