В Польше извинились за снятие российского флага во время матча на ЧМ по шашкам

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за инцидент с российским флагом, произошедший в матче за звание чемпиона мира между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Об этом сообщает Sport.onet.

По словам функционера, требование немедленно убрать триколор со стола появилось в ходе игры. В противном случае Всемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожало исключить Международную федерацию шашек (FMJD).

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля. Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча убрал со стола наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он подошел с другой стороны и унес флаг России.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на чемпионатах мира или Олимпиадах. Россия также не имеет права проводить подобные соревнования в течение этого срока.