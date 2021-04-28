В Кремле отреагировали на снятие российского флага на ЧМ по шашкам в Польше

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на инцидент со снятием флага России во время матча на чемпионате мира по шашкам в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал произошедшее досадным происшествием. Кроме того, по мнению Пескова, случившееся могло стать причиной поражения россиянки Тамары Тансыккужиной, которая встречалась с полькой Натальей Садовской.

Инцидент случился во вторник, 27 апреля. Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча убрал со стола наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он подошел с другой стороны и унес флаг России. Позже функционер объяснил произошедшее требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

Россиянка и полька встречаются в матче за титул чемпиона мира. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается 12 баллов. Победит та спортсменка, которая первой наберет 54 очка.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. Россия также не имеет права проводить подобные соревнования в течение этого срока.