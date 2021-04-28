Польская спортсменка на ЧМ по шашкам убрала флаг из солидарности с россиянкой

Польская шашистка Наталья Садовская убрала флаг страны со стола во время финального матча чемпионата мира в знак солидарности с российской соперницей Тамарой Тансыккужиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Польская спортсменка убрала флаг, обе играют без флага. Считаю, инцидент можно считать исчерпанным, так как польская сторона извинилась», — заявил президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

По его словам, российская сторона готовит ноту протеста к международной федерации «Спортсмен, который сидит, напрягается и старается думать ни о чем, кроме правильной комбинации, будет демотивирован после такой ситуации», — отметил Никитин.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча Садовской и Тансыккужиной снял со стола наклейку с именем россиянки и триколором, а затем убрал со стола флаг страны. Функционер объяснил, что сделал это по требованию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.

Садовская и Тансыккужина разыгрывают титул чемпионки мира по шашкам. Садовская лидирует в противостоянии до девяти раундов со счетом 32:16, в каждом разыгрывается по 12 баллов. Победу одержит спортсменка, которая первой наберет 54 очка.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Россия также не имеет права проводить подобные турниры в течение этого срока.

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