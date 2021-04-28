Российская шашистка Тансыккужина всухую выиграла раунд после скандала с флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина всухую обыграла польскую соперницу Наталью Садовскую в пятом раунде финального матча чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Тансыккужина одержала победу со счетом 12:0. В противостоянии до 54 очков по-прежнему впереди Садовская — 32:28. Соперницы должны провести всего девять раундов.

Ранее 28 апреля стало известно, что Садовская в знак солидарности с Тансыккужиной убрала со стола флаг Польши. После этого президент Федерации шашек России Анатолий Никитин предложил считать инцидент исчерпанным.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и триколором, а затем убрал российский флаг. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить подобные турниры на тот же срок.