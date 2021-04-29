Российская шашистка Тансыккужина рассказала о пользе скандала с флагом на ЧМ

Российская шашистка Тамара Тансыккужина рассказала о пользе скандала с флагом страны, произошедшем во время матча за звание чемпиона мира в Польше. Об этом сообщает «Звезда».

По словам спортсменки, изначально инцидент выбил ее из колеи, но затем позволил собраться и разозлиться. Тансыккужина добавила, что благодаря правильному настрою смогла всухую победить в следующей игре.

Матч за звание чемпионки мира по шашкам проходит в Польше, россиянке противостоит полячка Наталья Садовская. В пятом раунде, состоявшемся 28 апреля, Тансыккужина победила со счетом 12:0 и сократила отставание от соперницы до четырех очков — 28:32. Противостояние продлится девять раундов, титул получит спортсменка, которая первой наберет 54 балла.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и флагом России, а затем убрал триколор. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В WADA заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд окончательно запретил российским спортсменам выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия на тот же срок лишилась права проводить такие турниры.