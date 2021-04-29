Российская шашистка Тансыккужина высказалась о скандале с флагом на ЧМ

Российская шашистка Тамара Тансыккужина прокомментировала скандал с флагом страны, случившийся во время финального матча чемпионата мира. Ее слова прозвучали в эфире «России 1».

«Не сразу поняла, что происходит, когда обернулась, поняла, что играю без флага, затем я всю партию играла и только об этом и думала, настолько это было неожиданно, никогда такого не было, чтобы так вмешивались в ход партии», — сказала Тансыккужина.

Спортсменка добавила, что случившееся выбило ее из колеи. «После окончания партии человек, который это проделал, сказал, что не мог поступить иначе, на него надавили, звонили более высокопоставленные чиновники, сказали — или снимайте флаг, или Всемирная федерация шашек будет исключена из WADA», — подытожила она.

Матч за звание чемпионки мира по шашкам проходит в Польше, соперница россиянки — полька Наталья Садовская. В пятом раунде, состоявшемся 28 апреля, Тансыккужина одержала победу со счетом 12:0, сократив отставание от Садовской до 4 очков — 28:32. Противостояние продлится девять раундов, титул получит спортсменка, которая первой наберет 54 балла.

27 апреля бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий во время матча снял со стола наклейку с именем Тансыккужиной и триколором, а затем убрал российский флаг. Он объяснил поступок требованием главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся, а Садовская убрала со стола флаг своей страны в знак солидарности. В WADA заявили, что не просили убирать российский флаг во время матча.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на крупных международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира или Олимпиады. Кроме того, Россия лишилась права проводить подобные турниры на тот же срок.