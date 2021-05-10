Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» из-за скандала с расизмом

Американский актер Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» после обвинений кинопремии в расизме и харассменте, пишет Super.

На фоне скандала актер вернул свои награды за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном 4 июля», а также статуэтку за роль второго плана в «Магнолии».

Ранее деятельность организаторов кинопремии раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Скандал начался с расследования о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды. Авторы расследования указали на расизм ассоциации: среди 87 ее членов нет ни одного темнокожего. Организаторы обещали исправить это упущение и произвести необходимые изменения как в самой организации, так и в индустрии в целом.

В феврале американскую кинопремию «Золотой глобус» уличили в коррупции. Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как они не приняли ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает «тысячи долларов в качестве вознаграждения» от студий и звезд, которые впоследствии получают награду «Золотой глобус».