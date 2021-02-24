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Премию «Золотой глобус» уличили в коррупции

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Фото: Mike Blake / Reuters

Американскую кинопремию «Золотой глобус», присуждаемую Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), уличили в коррупции. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Летом 2020 года норвежская журналистка Кьерсти Флаа подала в суд на жюри мероприятия, так как они не приняли ее в организацию. Флаа заявила, что в HFPA процветает «культ коррупции», а также отметила, что ассоциация принимает «тысячи долларов в качестве вознаграждения» от студий и звезд, которые впоследствии получают награду «Золотой глобус».

Как показало расследование Los Angeles Times, организация выделяет существенные суммы и на выплаты своим участникам. В прошлом году за свою работу члены HFPA получили в общей сложности два миллиона долларов.

Журналисты также обратили внимание на то, что в списке номинантов на «Золотой глобус» оказался сериал «Эмили в Париже», который не имел большого успеха. Как оказалось, в 2019 году 30 участников ассоциации побывали на съемочной площадке группы, где им предоставили жилье в пятизвездочном отеле и пригласили на прием в Музее ярмарочного искусства. Один из участников HFPA признался, что с ними «обращались как с королями». При этом представителям других СМИ не предоставляли таких роскошных условий.

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