Раскрыт секрет создания нашумевших снимков девушки с водой на «Золотом глобусе»

Фотограф Стефани Кинан, ставшая автором нашумевших снимков девушки с бутылками воды на красной дорожке «Золотого глобуса», рассказала о том, как прямо во время мероприятия придумала оригинальный способ «подсветить» бренд. Об этом сообщает издание La Reclame.

Производитель воды Fiji является спонсором мероприятия с 2015 года. В этом году погода в Беверли-Хиллз, где проходил «Золотой глобус», выдалась прохладной, и звезды не брали с подноса модели Келлет Кутберт бутылки, которые должны были быть в кадре.

Фотограф агентства Getty была нанята для съемки промокампании и решила делать кадры таким образом, чтобы девушка с напитками как бы ненавязчиво появлялась на снимках. Кинан попросила Кутберт вести себя как можно более непринужденно и неизменно появляться за спинами позирующих знаменитостей.

Кинопремия «Золотой глобус» прошла 7 января. Появление Кутберт на многочисленных снимках привлекло внимание соцсетей: пользователи принялись публиковать снимки под хештегом #FijiWaterGirl, смеяться над ситуацией и предлагать мемы с участием девушки. Многие издания, в том числе, к примеру, CNBC, назвали модель главным событием «Золотого глобуса».

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