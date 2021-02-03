Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Названы номинанты на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Об этом было объявлено на официальном сайте мероприятия в среду, 3 февраля.

На главную награду кинопремии были номинированы такие картины, как «Земля кочевников», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Отец» и «Чикагская семерка». В категории «Лучшая комедия / мюзикл» поборются «Борат 2», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Выпускной», «Гамильтон» и «Мьюзик».

По количеству номинаций лидирует картина Дэвида Финчера «Манк». Фильм претендует на шесть статуэток «Золотого глобуса». Среди телевизионных проектов самым титулованным стал сериал от Netflix «Корона», он также будет бороться за шесть наград премии.

В 2020 году призерами главных наград «Золотого глобуса» стали историческая драма Сэма Мендеса «1917» и черная комедия Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Самым выдающимся фильмом на иностранном языке названа лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Лучшими телевизионными проектами признали шоу «Наследники» и британский сериал «Дрянь».

«Золотой глобус» считается второй по престижу кинонаградой в США и мире после «Оскара». Премия вручается с 1944 года за достижения в кинематографе и телевидении.

78-я церемония вручения награды «Золотой глобус» пройдет 28 февраля.