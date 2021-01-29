Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в лонг-лист номинантов премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Всего в номинации «Международный художественный фильм» представлены 93 картины. Лесото, Суринам и Судан подали заявки на участие впервые.

По правилам конкурса, в этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью более 40 минут, снятые за пределами США. Кроме того, более половины диалогов в фильмах должны быть не на английском языке. 9 февраля киноакадемия объявит шорт-лист, в который войдут 15 картин.

13 ноября председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что представлять Россию будет именно эта картина. По словам Кончаловского, для него особенно дорого то, что его коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».

Лента Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.