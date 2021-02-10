Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включили в шорт-лист номинантов премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Картина поборется за приз в номинации «Международный художественный фильм» наряду с еще 14 участниками. В лонг-лист премии входили 93 фильма. В этой категории могут быть представлены фильмы продолжительностью более 40 минут, снятые за пределами США. Кроме того, более половины диалогов в фильмах должны быть не на английском языке.

Также в короткий список претендентов на кинопремию в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» вошел проект «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе, мероприятие перенесли на весну из-за пандемии коронавируса. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.

13 ноября 2020-го председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов подтвердил, что представлять Россию будет именно эта картина. По словам Кончаловского, для него особенно дорого то, что его коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм. Он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».

Лента Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.