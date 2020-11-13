Кончаловский отреагировал на выдвижение своего фильма на «Оскар»

Режиссер Андрей Кончаловский отреагировал на выдвижение своего фильма «Дорогие товарищи!» на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги — люди, большинство из которых родились при советской власти, — оценили этот фильм», — заявил кинематографист. Он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось «восстановить дух эпохи».

Вместе с тем Кончаловский усомнился в том, что картину поймут за рубежом.

О выдвижении ленты на «Оскар» объявили 13 ноября. Новый фильм Кончаловского рассказывает о расстреле советских рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Партийная работница и убежденная коммунистка Людмила становится свидетельницей случившегося, что заставляет ее пересмотреть свои взгляды.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Кроме того, в ленте «Дорогие товарищи!» сыграли Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев. На Венецианском кинофестивале фильм Кончаловского получил специальный приз жюри.